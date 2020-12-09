"Я сказав футболістам у роздягальні, що мені не соромно за сьогоднішній матч. Ми показали хорошу гру. Було важко створювати моменти. Я подивився на повторах – там був пенальті, але його не дали. Ми створювали шанси, намагалися їх реалізовувати, але не вдалося. Тут ніхто не дасть створити 5-6 моментів, потрібно було скористатися тим, що було.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Психологічний тиск заважав гравцям Ференцвароша. Динамо оборонялося компактно, а поле не дозволяло швидко пересувати м’яч. Нам потрібно було атакувати, проходити організовану оборону, забивати. Якби поле було кращим, ми могли б швидше комбінувати. Не в 3-4 дотики, а швидше, краще розвивати атаки.

Навряд чи Динамо хотіло завдати перший удар у другому таймі. Я не думаю, що в Динамо була така виключно оборонна тактика без ударів по наших воротах. Це заслуга Ференцвароша, який грамотно пресингував. На Динамо також був психологічний тиск.

Гравці набралися досвіду в цій Лізі чемпіонів, отримали додатковий стимул боротися за чемпіонство і нове потрапляння в Лігу чемпіонів. Те, що нам пробачають у внутрішньому чемпіонаті, в ЛЧ не пробачають. Футболісти отримали неоціненний досвід. Велика різниця між першим матчем і сьогоднішнім – всі це бачили. Тепер вони розуміють, що це за рівень і яка ціна помилок, нереалізованих моментів.

Бажаю Динамо хорошого жеребу та пройти далі в Лізі Європи. Я вболіваю за цю команду. Не сьогодні, але загалом вболіваю. Щастить найсильнішому. Потрібно було показати хороший футбол. У грі Ференцвароша простежувалася ідея. Можливо, ми довго будували атаки, не ризикували, бо знали про їхні гострі контрвипади. У першому таймі зуміли нейтралізувати суперника.

Мені подобається працювати з українцями. Вони знають мене і розуміють. Харатін і Зубков грають майже всі матчі, прогресують. Вони довели свою кваліфікацію, кваліфікацію українських футболістів, доросли до збірної України. Сподіваюся, вони продовжать в тому ж дусі.

У цій Лізі чемпіонів запам’ятався найбільше матч проти Ювентуса, коли ми до останнього тримали нічийний рахунок з топ-суперником. Неймовірний досвід для гравців, він неодмінно допоможе в майбутньому. Також запам’яталися обидва матчі проти Динамо, де ми побачили рівень команд і боротьбу", – сказав Ребров на прес-конференції.

Підопічні Реброва фінішували останніми у групі G і прощаються з єврокубками, Динамо виступатиме у Лізі Європи навесні.

Динамо переграло Ференцварош у матчі ЛЧ та пробилося в Лігу Європи – ключовими стали дуелі гравців збірної України