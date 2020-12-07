У таборі київського клубу відбуваються останні приготування до головного матчу "біло-синіх" у першій половині сезону.

Після прес-конференції Мірчі Луческу, присвяченій майбутньому двобою проти Ференцвароша, тренерський штаб зібрав гравців для вечірнього тренування.

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Через морозну погоду футболісти екіпірувалися максимально тепло та активно рухалися, щоб розігріти м’язи. Завтра команда пройде медогляд та матиме фінальне передматчеве тренування та теоретичне заняття.

Нагадаємо, Динамо та Ференцварош між собою вирішуватимуть долю путівки у плей-офф Ліги Європи. Зустріч команд Луческу та Реброва відбудеться завтра, 8 грудня, початок о 22:00.

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