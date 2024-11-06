"Так, Ференцварош має кращі показники. Після поразок від Андерлехта та Тоттенхема з рахунком 1:2 вони обіграли вдома Ніццу 1:0. Ми всі пам'ятаємо, як у 2020 році в Лізі чемпіонів Динамо грало з Ференцварошем. Тоді київській команді було непросто. У Будапешті зіграли в гольову нічию 2:2, а в Києві динамівці перемогли 1:0.

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Але Динамо психологічно потрібно налаштуватись на те, щоб взяти якісь очки в цій зустрічі та забити! Так, у Динамо є проблеми в лінії оборони, але легше буде в тому плані, що київська команда гратиме вдома з угорцями. Сподіваємося, що динамівці нарешті здобудуть перемогу в цьому сезоні єврокубків", – поділився Нагорняк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що гра Динамо – Ференцварош відбудеться у четвер, 7 листопада, початок о 22:00. Наразі кияни мають 0 очок, а от угорці набрали 3 пункти завдяки перемозі в 3-му турі над Ніццою.

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