Динамо – Ференцварош: Нагорняк очікує на першу перемогу киян у Лізі Європи і назвав проблему команди Шовковського
Наставник Епіцентра і юнацьких збірних України різних вікових груп Сергій Нагорняк поділився думками щодо майбутнього матчу Ліги Європи між Динамо та Ференцварошем.
"Так, Ференцварош має кращі показники. Після поразок від Андерлехта та Тоттенхема з рахунком 1:2 вони обіграли вдома Ніццу 1:0. Ми всі пам'ятаємо, як у 2020 році в Лізі чемпіонів Динамо грало з Ференцварошем. Тоді київській команді було непросто. У Будапешті зіграли в гольову нічию 2:2, а в Києві динамівці перемогли 1:0.
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Але Динамо психологічно потрібно налаштуватись на те, щоб взяти якісь очки в цій зустрічі та забити! Так, у Динамо є проблеми в лінії оборони, але легше буде в тому плані, що київська команда гратиме вдома з угорцями. Сподіваємося, що динамівці нарешті здобудуть перемогу в цьому сезоні єврокубків", – поділився Нагорняк у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, що гра Динамо – Ференцварош відбудеться у четвер, 7 листопада, початок о 22:00. Наразі кияни мають 0 очок, а от угорці набрали 3 пункти завдяки перемозі в 3-му турі над Ніццою.
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