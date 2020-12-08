Стало відомо, в яких комплектах екіпірування угорська та українська команди вийдуть на поєдинок 6-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Вранці 8 грудня на столичному НСК Олімпійський пройшла передматчева нарада, під час якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють Ференцварош та Динамо.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів

Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", кияни вийдуть на поле в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками, а голкіпер гратиме у сірому комплекті. Ференцварош проводитиме поєдинок у виїзному зелено-чорному екіпіруванні, а воротар – у червоному.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

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