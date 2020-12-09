Попов святкує гол у компанії Де Пени та Кендзьори / Фото ФК Динамо

Денис Попов став найкращим гравцем матчу Динамо – Ференцварош. Захисник "біло-синіх" виграв 10 єдиноборств, здійснив 18 відборів, перехоплень і підбирань, а також завдав один удар по воротах, який став результативним. Загалом Попов набрав 308 балів.

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Як повідомляє Команда 1 з посиланням на InStat Index, у топ-3 гравців поєдинку увійшли ще два футболісти київського клубу: Георгій Бущан і Томаш Кендзьора, які набрали по 295 балів.

Зауважимо, Ференцварош через поразку від Динамо (0:1) припиняє свої виступи у єврокубках у поточному сезоні, набравши після 6-ти турів лише один заліковий пункт. Кияни з 4 очками в активі з третього місця групи G прямують в плей-офф Ліги Європи.

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