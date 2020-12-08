"У матчі Динамо і Ференцвароша хочу побачити футбол рівня Ліги чемпіонів. Будуть великі емоції з боку обох команд, проте відкритого футболу я не очікую. Ціна помилки дуже висока.

Ребров: Я бачу, як змінилося Динамо при Луческу

Матч проти Динамо буде особливим і для Сергія Реброва. Йому належить грати проти рідної команди, перебувати на добре знайомому йому НСК Олімпійський. Проте, думаю, він впорається з хвилюванням.

Перший матч в Будапешті між Ференцварошем і Динамо можна розділити на два тайми: перший був за киянами, другий за господарями поля. Цього разу я сподіваюся, що рідні трибуни повинні допомогти Динамо взяти верх над угорцями і отримати путівку у весняну частину Ліги Європи", – сказав Головко.

Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів