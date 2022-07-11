Сторони домовилися про достроковий розрив контракту, стверджує NTV Spor.

Суарес та Кавані у Фенербахче – суперник Динамо запланував грандіозне підсилення атаки

Озіл з великою помпою приєднався до Фенербахче у січні минулого року. Екс-зірка Реала та Арсенала клявся у вірності "канаркам" і обіцяв віддавати усі свої сили на полі. Реальність виявилася дещо іншою. 33-річний хавбек постійно вередував, мав конфлікти з тренером і керівництвом, а в березні Месута взагалі викинули зі складу. Прихід Жорже Жезуша не змінив ситуацію, тому сторони вирішили розірвати угоду, яка була розрахована до літа 2024-го.

Нагадаємо, Фенербахче є суперником Динамо у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ. Перший поєдинок відбудеться 20 липня у Лодзі, матч-відповідь – 27-го у Стамбулі.

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