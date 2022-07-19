Київське Динамо стартує в Лізі чемпіонів. "Біло-сині" у другому раунді кваліфікації приймають Фенербахче. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо Київ – Фенербахче стартує 20 липня о 21:00. Через війну в Україні "біло-сині" не можуть грати у Києві. Матч відбудеться у польській Лодзі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу євросезону для України.

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Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Авторитетна контора Bwin вважає киян незначним фаворитом поєдинку в Лодзі. На перемогу команди Мірчі Луческу пропонують поставити за 2.55. Успіх Фенербахче оцінили у майже стільки ж – 2.75, а нічию – в 3.30. Обидві команди заб'ють гол – 1.73. Відзначиться лише хтось один із суперників – 1.98. Найімовірнішим рахунком вважають нічию 1:1 – коефіцієнт на цей результат складає 6.50.

У William Hill майже аналогічні коефіцієнти. Перемога Динамо – 2.60. Поставивши на успіх команди Жорже Жезуша, можна збільшити свій виграш в 2,75 разів. Нічию оцінили в 3.20. Великої кількості голів не очікують – на стандартний тотал менше 2.5 пропонують поставити за 1.80. Тотал більше 2.5 оцінюється в 1.91.

Нагадаємо, матч-відповідь Фенербахче – Динамо у Стамбулі відбудеться 27 липня. Переможець дуелі в третьому раунді кваліфікації ЛЧ 2022/23 зіграє з австрійським Штурмом. Команда, що програє, опуститься в Лігу Європи.

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