Українська та турецька команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у черговому протистоянні.

Вже сьогодні, 3 листопада, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у Кракові відбудеться поєдинок між Динамо та Фенербахче. Вранці у день матчу відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань. Серед іншого було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, кияни зіграють в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, а воротар проведе матч у зеленому екіпіруванні. Фенербахче обрав форму жовто-синього забарвлення, а голкіпер одягне блакитне обмундирування.

Нагадаємо, після 5-ти турів кияни втратили будь-які шанси на єврокубкову весну, то ж у матчі з Фенербахче доводитимуть, що є, на думку Мірчі Луческу, найкращою командою у своїй групі. Початок зустрічі о 22:00.

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