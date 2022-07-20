Українська та турецька команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у матчі 2-го кваліфікаційного раунду найпрестижнішого єврокубку.

Вже сьогодні, 20 липня, Динамо у польському Лодзі прийматиме Фенербахче. Вранці у день матчу за участі арбітрів було затверджено, у яких комплектах форми проведуть зустріч обидві команди, повідомляє офіційний сайт киян.

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Динамо зіграє у домашній формі біло-блакитного розфарбування, а воротар проведе матч у сірому комплекті. Польові гравці Фенербахче виступатимуть у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів. Голкіпер стамбульського клубу зіграє у зеленому.

Нагадаємо, поєдинок на Муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Крола стартує о 21:00.

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