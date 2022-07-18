Новоспечений гравець Фенербахче Вілліан Арао, який провів один матч за збірну Бразилії, висловився щодо підготовки до поєдинків проти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я дуже добре знаю Жорже Жезуса. Дуже добре знаю, чого він очікує від гравців. У нас завжди високоінтенсивні тренування. Він хоче, щоб концентрація гравців була дуже високою весь час.

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Поки що наша підготовка йде добре. Минуло не так багато часу, відколи я прийшов, але вважаю, що ситуація в команді дуже хороша. Важко сказати, коли ми досягнемо свого найкращого рівня, але вже зараз мушу визнати, що ми впевнені в собі й добре підготовлені до матчу з Динамо", – цитує Арао сайт Фенербахче.

Нагадаємо, перший поєдинок між українською та турецькою командами відбудеться 20 липня у Польщі. Матч-відповідь у Стамбулі запланований на 27 число.

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