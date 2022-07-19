"Жереб підкинув нам дуже досвідченого суперника. Я їх добре знаю, бо грав проти них торік (на чолі Бенфіки – прим.). Будуть складні моменти, але ми добре попрацювали. Хочемо якнайкраще реагувати на їхні дії на полі. У Динамо відсотків 70-80 – це гравці збірної України. Ми працюємо разом близько 4-5 тижнів. Поступово знайомимося з вимогами. Наша ціль – створити якісну команду. Водночас наш суперник грає цим складом близько 4-5 років.

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Ми всі знаємо, що сталося в Україні. Весь світ знає. Сподіваюся, що завтрашня гра пройде лише у спортивних рамках, не буде розмов про різні речі. Ми всі поважаємо українців і поділяємо їхній біль. Футболісти Динамо безперечно мають бути емоційно сильними, щоб завтра зіграти для своєї країни.

Луческу не лише досвідчений тренер, а й дуже добре розуміється на футболі. Це тренер, який показав свої якості у кожній команді, до якої він переходить. Має великий досвід у Лізі чемпіонів, як і я. Усе пам'ятаю про матчі рік тому. Не думаю, що буде багато нового, не думаю, що буде щось, що нас здивує. Я дуже поважаю Луческу за те, чого він досяг у футболі. У нас хороші дружні стосунки. Сподіваюся, що цього разу буду тим, хто залишить поле щасливим, як і минулого року.

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Це важливий день як для вболівальників Фенербахче, так і для Туреччини. Перемога була б дуже важливою, але я думаю, що між двома командами існує баланс сил. Більшість гравців Фенербахче раніше не грали у Лізі чемпіонів, адже команда вже багато років не бере участі у цьому турнірі. Це може бути перевагою для Динамо, але ми демонструємо нашу волю і рішучість. Думаю, що ми зможемо їх здивувати, якщо будемо добре організовані тактично", – цитує Жезуша офіційний сайт Фенербахче.