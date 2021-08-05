"Для Шахтаря найголовніше – це покращити наш рівень, але і за суперником теж потрібно стежити – ми повинні знати, як робити боляче супернику.

"Ми будемо розважатись", – Де Дзербі пригадав свої перші слова для гравців Шахтаря

Я знаю, що у минулому сезоні Динамо все виграло. Вони заслужили всі ці трофеї, вони – чемпіони, і на даний момент вони – фаворити, щоб виграти знову чемпіонат, але ми готові боротися", – розповів Де Дзербі для програми "Інший погляд" у додатку Shakhtar Club.

Нагадаємо, у минулому сезоні Динамо вдалось перервати 5-річну гегемонію "гірників" та здобути золоті медалі УПЛ.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ