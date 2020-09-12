"Ми добре грали, контролювали м'яч, створювали моменти. У другому таймі віддали ініціативу Десні і для нас було нелегко повернути гру під свій контроль. Вся чернігівська команда стояла в захисті і було важко забити гол.

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Але попереду відповідальна гра Ліги чемпіонів проти АЗ. Тож потрібно забути зустріч з Десною і перемкнути свій фокус на поєдинок, який відбудеться вже у вівторок.

Чому не вдалося обіграти суперника? Нам важко було грати з Десною, вони добре оборонялися. Хоча ми виходили на матч налаштовані на перемогу і з величезним бажанням забити голи. Ми були сконцентровані на грі, хотіли перемогти, але удача не посміхнулась нам. Було важко. Сезон тільки розпочався і ми сповнені сил", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі другого туру кияни на власному полі не змогли здолати підопічних Рябоконя і задовольнились нульовою нічиєю.

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