"Складна гра проти дуже організованої команди, яка зробила все можливе, аби не програти сьогодні. Ми домінували всю гру і створили чимало моментів для взяття воріт, але не вистачало свіжості при завершенні, свіжості в рішеннях і мисленні. У нас зараз важкий період. На цьому тижні ми втратили Попова і Бурду, сьогодні ще й Тимчика. Була проблема з Родрігесом, який тільки вчора повернувся зі збірної. Так само Кендзьора. Проблема ще в тому, що багато гравців, які були в збірних, не грали, а тільки тренувалися там. Причому тренувалися мало. Це було видно по ходу гри.

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Але я задоволений тим, як наші гравці боролися за перемогу, як вони шукали перемогу. На нас чекає дуже складна гра у вівторок. АЗ грає в схожому стилі, це дуже агресивна і бойова команда. Зараз наше головне завдання – відновити гравців, аби у нас була боєздатна команда на вівторок. Мені не сподобалися паузи в грі. Таке відчуття, що я повернувся на сім років назад. Ці паузи зупиняли наш рух і сповільнювали темп. Проте, Десна заслужила цей результат. А ми повинні робити висновки і не повторювати ці помилки.

Тимчик? Як правило, такі травми дуже серйозні, після них швидко не повертаються на поле. Великого вибору у нас немає. Я дуже задоволений дебютом молодого Забарного. Добре зіграв у центрі захисту і Миколенко, який з'явився там у зв'язку з травмою Попова. Можна сказати, що в його особі ми зміцнили центр, однак у той самий час втратили на лівому фланзі, де він був би дуже активним і доставляв чимало м'ячів до воріт суперника.

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З травмованих гравців повноцінно повернувся тільки Миколенко. Вербічу ще потрібно набирати форму, оскільки він довгий час не тренувався і не грав. У Шепелєва також виникли деякі проблеми, але сподіваюся, що наступного тижня він буде в загальній групі. А що стосується того, хто буде грати з АЗ – у нас є ще кілька днів, аби подумати.

Команда створила достатньо моментів для взяття воріт. Але команда не будується так швидко, особливо гра в атаці. Щось ми робили неправильно сьогодні, ми над цим будемо працювати. Але я подякував гравцям за їх ставлення на полі. Сьогодні ми грали проти дуже організованої команди, яка професійно робила свою справу, намагаючись не пропустити гол. Також наш темп збивали довгі паузи. Хоча це не повинно було заважати нам забити. У нас були відмінні можливості для взяття воріт", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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