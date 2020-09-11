"Не забили, бо забракло удачі. Моменти були, кілька стійок. Час тиснув на нас – ми приймали неправильні рішення, помилялися. Команда зіграла дуже добре. Не вистачило тільки гола. Готуємося вже до наступної гри.

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Десна добре почала, але потім ми перехопили ініціативу та домінували. Ми грали проти команди, яка знала, чого вона хоче і за що вона бореться. Десна вміло збивала нас з ритму, хоч ми й домінували. Всі захисники зіграли добре. Можливо, гірше під час комбінаційної гри виглядав Караваєв.

Позитив – дебют молодого Забарного. Я сміливо ввів його у гру, а він віддячив дуже впевненим виступом. Головний негатив – травма Тимчика, скоріш за все, він вилетів надовго. Лікар сказав, що важка травма. Це моє "везіння". Шість травмованих ще з минулого чемпіонату, дехто тільки почав тренуватися.

АЗ – дуже сильна та мобільна команда. У них набагато менше проблем. Вони відпочили, грали контрольні матчі. Важкий суперник, потрібно добре підготуватися та добре виступити", – поділився Луческу у коментарі FootballHub.

Зазначимо, що кияни не змогли обіграти Десну в матчі 2-го туру УПЛ – команди розійшлись безгольовою нічиєю.

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