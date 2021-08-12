Схоже, поєдинок 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги відбудеться не на НСК Олімпійський, а на іншій столичній арені.

Матч Динамо – Десна відбудеться на стадіоні імені Лобановського, повідомляє Telegram-канал Шах и Шах.

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Поєдинок 5-го туру відбудеться 22 серпня. Початок зустрічі незвично пізній – 21:30. Зміна часу та місця проведення матчу (раніше планувалося використати НСК Олімпійський), найімовірніше, пов'язане з репетицією святкового параду до Дня Незалежності в середмісті столиці.

До слова, після трьох зіграних турів Прем'єр-ліги лише Динамо і Десна йдуть без втрат і ділять перше-друге місця у турнірній таблиці.

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