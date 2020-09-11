"Перевага Десни полягає у тому, що у них ніхто не поїхав у збірну, всі їхні футболісти перебувають вдома та разом тренуються. Протягом останніх двох тижнів вони цілеспрямовано готуються до гри з Динамо.

YouTube Динамо транслюватиме матчі киян зі запізненням – важливий нюанс

А у киян частина гравців у національній збірній України, частина – у молодіжній, хтось у збірній Польщі, Люксембургу, тощо, решта – у Києві. Динамо є Динамо, воно має перемагати у будь-якому випадку, незалежно від того, грає з Десною чи будь-якою іншою командою.

Динамо не може поступатися чернігівцям, хіба що одного разу чисто випадково, але точно не двічі за один сезон та ще й у нічию зіграти. Київський клуб не має опускатися до такого рівня.

У Десни усі досвідчені гравці, наскільки я знаю, молодих виконавців там мало. Усі вони зіграні між собою, чудово знають та розуміють одне одного. У них хороший мікроклімат у колективі, їх очолює сильний тренер, тож їхні амбіції цілком логічні та закономірні. Динамівцям буде непросто з ними", – цитує слова Олега Лужного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, зустріч Динамо та Десни відбудеться вже сьогодні, 11 вересня, початок о 19:00.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса