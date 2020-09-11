Динамо – Десна: команди визначились з формою на поєдинок 2-го туру УПЛ
11:17 - Читать на русском
Стало відомо, в яких комплектах екіпірування Динамо та Десна вийдуть на матч другого туру Прем'єр-ліги.
На традиційній передматчевій нараді за участі представників клубів та офіційних осіб поєдинку було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди, інформує сайт киян.
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Київське Динамо зіграє у домашній білій формі (голкіпер гратиме у сірому), а чернігівська Десна вийде на поле в традиційному синьому екіпіруванні (голкіпер – у зеленому).
Нагадаємо, зустріч Динамо та Десни відбудеться вже сьогодні, 11 вересня, початок о 19:00.
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