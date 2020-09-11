Стало відомо, в яких комплектах екіпірування Динамо та Десна вийдуть на матч другого туру Прем'єр-ліги.

Циганков у матчі проти Десни / Фото з відкритих джерел

На традиційній передматчевій нараді за участі представників клубів та офіційних осіб поєдинку було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди, інформує сайт киян.

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Київське Динамо зіграє у домашній білій формі (голкіпер гратиме у сірому), а чернігівська Десна вийде на поле в традиційному синьому екіпіруванні (голкіпер – у зеленому).

Нагадаємо, зустріч Динамо та Десни відбудеться вже сьогодні, 11 вересня, початок о 19:00.

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