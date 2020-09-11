"В принципі грою, структурою, побудовою задоволений. Багато що виходило, контролювали повністю гру. Особливо нічого не давали зробити, виходили здорово, створили дуже багато моментів. У першому таймі повинні були забивати мінімум 2-3 голи. Звичайно, це неприємно відкладається, що не забиваємо голи, які повинні були. Тому що моментів дуже багато було.

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З такою лінією захисту було відмінно працювати. Кожен розуміє, що йому потрібно робити на своїй позиції, нам пояснюють, кажуть. Нам треба вбирати і виконувати на полі. Що ми і робимо. Ми робимо, що нам кажуть, на полі. У нас виходить, дай Бог, щоб і далі виходило, тільки ще й з результатом. Тоді все буде добре. За АЗ ще не дивилися матеріали, думаю, завтра почнемо. Ми готувалися до Десни, налаштовувалися на цей матч", – поділився Караваєв у ефірі FootballHub.

Зазначимо, що кияни не змогли обіграти Десну в матчі 2-го туру УПЛ – команди розійшлись безгольовою нічиєю.

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