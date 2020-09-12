Статистичний ресурс підбив підсумки матчу 2-го туру чемпіонату України між київським та чернігівським колективами (0:0).

Одразу двоє футболістів стартового поєдинку другого туру УПЛ отримали однакову кількість балів і були визнані найкращими гравцями матчу, повідомляє видання Zbirna.com.

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Найкориснішими у складі Динамо став півзахисник Віталій Буяльський, а у складі Десни – воротар Євген Паст. Обидва виконавці набрали по 285 балів. Хавбек киян став найкращим за кількістю ударів по воротах – 5 пострілів, а кіпер чернігівців зробив 5 сейвів.

Третім найкращим гравцем матчу став представник "біло-синіх" Карлос де Пена – 274 бали.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру чемпіонату України Десна на виїзді не дозволила Динамо перемогти, втримавши свої ворота на замку.

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