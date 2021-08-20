"Чи тисне те, що ми підходимо до матчу з Динамо у статусі лідера УПЛ? Думаю, це скоріше має тиснути на Динамо, а не на нас. Ми повинні спокійно виходити на поле, грати в свій футбол і показувати, що ми вміємо. Для нашого клубу цей матч, безумовно, важливий.

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Наскільки я розумію, динамівці готуються до Ліги Чемпіонів, тому і грають через два дні на третій. Заздалегідь говорити, на користь це Десні чи ні. Все покаже матч. Ми просто повинні робити свою роботу, а Динамо буде працювати в своєму графіку.

На виїзді з таким суперником позитивним буде будь-який результат, який дозволить нам завоювати залікові бали і залишитися на першому місці в таблиці", – поділився Мочуляк у коментарі офіційному сайту Десни.

Нагадаємо, матч між Динамо та Десною запланований на 22 серпня, початок зустрічі о 19:30. Чернігівці є лідерами чемпіонату з 12 очками після 4 турів, тоді як кияни з 10 пунктами посідають другу сходинку.

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