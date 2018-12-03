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Динамо – Чорноморець: Бєсєдін повернувся на поле після двомісячної відсутності і забив гол

20:07 210 Читать на русском
Динамо – Чорноморець: Бєсєдін повернувся на поле після двомісячної відсутності і забив гол
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Артем Бєсєдін повернувся на поле після довгої паузи та відзначився голом.

У матчі 17 туру чемпіонату України між Динамо та Чорноморцем після перерви на полі з’явився нападник киян Артем Бєсєдін, який замінив Сідклея. На 61-й хвилині нападник забив гол, реалізувавши пенальті.

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Зауважимо, що востаннє нападник грав за Динамо в офіційному матчі майже 2 місяці тому. Бєсєдін відіграв 86 хвилин 7 жовтня, у грі проти Олімпіка, яка закінчилась мінімальною перемогою киян 1:0.

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Бєсєдін не грав через рецидив травми ахіллового сухожилля. У нинішньому сезоні футболіст провів 12 матчів за Динамо, в яких забив 2 гол і зробив 2 асисти.

Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Динамо - Чорноморець Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Відеоновини
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