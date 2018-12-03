Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Динамо приймає Чорноморець в рамках 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Чорноморець

3 грудня, 18:30, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо у минулому турі поступилося Олександрії у відкритому футболі, а потім відкатало виїзд до Астани, де феєрично відскочило. Цей відрізок після розгромів Ренна та Маріуполя остаточно розчарував вболівальників, які в більшості своїй більше не вірять у ренесанс "біло-синіх" і вважають успіхи середини листопада випадковістю. В цьому є раціональне зерно, адже кияни вже треті в УПЛ, але в 17-му турі можна відіграти хоча б дещицю гідності. Сьогодні не буде ні сильного суперника, ні штучного газону – сьогодні буде Чорноморець на виїзді. Якщо динамівці не видадуть чогось реально феєричного, то питання про компетенцію Олександра Хацкевича знову стануть на порядок денний.

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"Моряки" у минулому турі здобули красиву вольову перемогу над Арсеналом-Київ. Після зустрічі, однак, з'явилися новини про те, що два гравці "канонірів" не пройшли детектор брехні, а захисник Чорноморця Артем Ярмоленко провалив серпневий допінг-тест. Втім, це вже проблеми ФФУ, а поки що одесити можуть пишатися першою за дев'ять матчів перемогою – вона навіть довела Мусолітіна до сліз. Чи є це серйозним аргументом для Динамо? Звісно, що ні. Чи можна сьогодні відібрати у киян очки? Так, адже саме це вдалося влітку у Одесі. Як показує досвід, проти віце-чемпіонів може грати кожен в незалежності від форми "біло-синіх" у попередніх поєдинках.

Статистика протистояння Динамо проти Чорноморця

Всього: 50 матчів, 37 перемог Динамо , 8 нічиїх, 5 перемог Чорноморця. Різниця м’ячів – 112:38.

У Прем’єр-лізі: 47 матчів (+34, =8, -5, 101:37)

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Динамо точно не зможе розраховувати на Віталія Буяльського, який пошкодив стегно й пропустить не менше двох тижнів. Крім того, дискваліфікацію за перебір жовтих карток отримав Тамаш Кадар, а форма Артема Бєсєдіна поки викликає великі запитання – він вже відновився від травми, але поки не з'являвся навіть у заявці на офіційні матчі. Чорноморець же страждає лише від дискваліфікації Олексія Савченка, а також від допінг-скандалу навколо Артема Ярмоленка – ймовірно, його більше не випустять на поле.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець проводить 700-й матч у Прем’єр-лізі.

– Гольова серія Динамо у ворота Чорноморця продовжується з 2007 року протягом 22 матчів, у яких кияни забили 49 м'ячів.

– 150-й матч у Прем’єр-лізі може провести капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Чорноморець

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Чорноморець: Літовченко – Романюк, Грачов, Остапенко, Трубочкін – Савченко, Бабенко – Чорній, Мусолітін, Татарков – Коваль

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Чорноморець, не дивлячись на свою позицію в турнірній таблиці, не є мішком для биття, а Динамо взагалі непередбачуване. Тим не менш, кияни залишаються фаворитами, а третє місце в таблиці підганятиме їх до перемоги, яку вони сьогодні повинні здобути.