"Я завжди казав: "Кінець чемпіонату покаже, хто на якому місці буде". Нині всі навчилися грати у футбол – і атакувати, і оборонятися. Тільки Динамо – чемпіонська команда, а Дніпро-1 у цьому плані трохи менш досвідчений, це важливо. Немає ще того відчуття, що вони чемпіони, а Динамо це в крові.

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Подивимося, як у другому колі динамівці та дніпровці виглядатимуть, але ще й Шахтар є. Чемпіонат більш-менш я намагаюся всі ігри дивитися, особливо Динамо. Чемпіонат зараз рівний, просто так нікого не обіграєш", – цитує Шацьких FanDay.net

Нагадаємо, Пахтакор під час зимових зборів зустрічався з двома українськими клубами в товариських матчах. Узбецька команда перемогла Динамо (1:0) та програли Дніпру-1 (0:3).

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