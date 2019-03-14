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Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву Саррі про "катастрофічний" стан газону на НСК Олімпійський

18:23 5843 Читать на русском
Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву Саррі про "катастрофічний" стан газону на НСК Олімпійський
Тренування Челсі на НСК Олімпійський / ФК Челсі

В УЄФА відреагували на скаргу головного тренера "синіх" Мауріціо Саррі щодо стану зеленого покриття на НСК Олімпійський напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі.

 
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"Консультанти УЄФА за якістю газону були в постійному контакті з командою обслуговування НСК Олімпійський з початку сезону і підтримували його протягом усього сезону.

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Поточні проблеми з полем мають естетичний характер і не становлять небезпеки для гри", – передає слова представників УЄФА Sky Sports.

Нагадаємо, вчора головний тренер лондонців Мауріціо Саррі назвав стан газону на НСК Олімпійський катастрофою.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:55. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою лондонців з рахунком 3:0.

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