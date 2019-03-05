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Динамо – Челсі: ультрас киян спіймали двох спекулянтів, які хотіли перепродати квитки

22:36 904 Читать на русском
Динамо – Челсі: ультрас киян спіймали двох спекулянтів, які хотіли перепродати квитки
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Ультрас київського Динамо встигли спіймати спекулянтів, які хотіли перепродати квитки на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Ультрас Динамо у своєму Facebook повідомили, що були спіймані кілька спекулянтів, які придбали квитки на матч із Челсі в магазині Ultra.

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Один з них намагався продати квитки через Instagram за 250 грн, потім прийшов у магазин придбати ще перепусток. Другий хотів віддати їх за 130 грн, але замість покупців до нього вийшли представники фанатського руху.

Також ультрас зробили попередження іншим, хто мав намір вчинити так само, як зазначені вище особи.

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Теги
Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи ультрас
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