Динамо – Челсі: матч відвідали майже 65 тисяч вболівальників

Челсі каменя на камені не залишило від Динамо / ФК Челсі

У "біло-синіх" була потужна підтримка вболівальників, проте це не допомогло Динамо уникнути ганебної поразки від Челсі в другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

На трибуни НСК Олімпійський на матч-відповідь між Динамо та Челсі завітало 64 тисячі 830 вболівальників. Цей показник є всеукраїнським рекордом у поточному сезону.

Динамо – Челсі – відео голів

Втім, така кількість вболівальників не допомогла киянам, які зазнали історичної поразки у єврокубках, програвши лондонцям з рахунком 0:5.

Зазначимо, найбільш відвідуваним поєдинком "біло-синіх" у Лізі Європи залишається матч проти Евертона. Тоді на трибунах були присутні 67,5 тисяч любителів футболу.

НСК Олімпійський у Києві вміщує 70 500 вболівальників.

Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва