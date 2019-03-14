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Динамо – Челсі: матч відвідали майже 65 тисяч вболівальників

22:08 62 Читать на русском
Динамо – Челсі: матч відвідали майже 65 тисяч вболівальників
Челсі каменя на камені не залишило від Динамо / ФК Челсі

У "біло-синіх" була потужна підтримка вболівальників, проте це не допомогло Динамо уникнути ганебної поразки від Челсі в другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

На трибуни НСК Олімпійський на матч-відповідь між Динамо та Челсі завітало 64 тисячі 830 вболівальників. Цей показник є всеукраїнським рекордом у поточному сезону.

Динамо – Челсі – відео голів

Втім, така кількість вболівальників не допомогла киянам, які зазнали історичної поразки у єврокубках, програвши лондонцям з рахунком 0:5.

Зазначимо, найбільш відвідуваним поєдинком "біло-синіх" у Лізі Європи залишається матч проти Евертона. Тоді на трибунах були присутні 67,5 тисяч любителів футболу.

НСК Олімпійський у Києві вміщує 70 500 вболівальників.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі
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