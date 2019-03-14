toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Динамо – Челсі: команди визначилися з кольорами форми на матч

16:41 331 Читать на русском
Динамо – Челсі: команди визначилися з кольорами форми на матч
Динамо – Челсі: команди визначилися з кольорами форми на матч

Кияни зіграють в білому, лондонці – в жовтому.

 

Напередодні поєдинку відбулася традиційна передматчева нарада між представниками команд і УЄФА, де вирішувалися організаційні питання, повідомляє прес-служба киян.

Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Зокрема, було визначено, в якій формі зіграють команди. Так, Динамо вийде на поле в домашній, білії, формі, натомість гравці Челсі будуть грати в жовтих кольорах. Воротар Динамо буде одягнений в темно-зелений комплект екіпіровки, а Челсі – в помаранчевий.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:55. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Динамо – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи

Теги
Динамо - Челсі Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Динамо
19:55
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук