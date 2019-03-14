Динамо – Челсі: команди визначилися з кольорами форми на матч

Кияни зіграють в білому, лондонці – в жовтому.

Напередодні поєдинку відбулася традиційна передматчева нарада між представниками команд і УЄФА, де вирішувалися організаційні питання, повідомляє прес-служба киян.

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Зокрема, було визначено, в якій формі зіграють команди. Так, Динамо вийде на поле в домашній, білії, формі, натомість гравці Челсі будуть грати в жовтих кольорах. Воротар Динамо буде одягнений в темно-зелений комплект екіпіровки, а Челсі – в помаранчевий.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:55. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою лондонців з рахунком 3:0.

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