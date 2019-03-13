Динамо – Челсі: Ігуаїн може пропустити матч

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн пропустив учорашнє тренування через захворювання.

12 березня вболівальники англійського клубу відвідали тренувальну базу. На зустрічі з фанатами 31-річний Ігуаїн був відсутній через хворобу. Також форвард пропустив тренування, повідомляє Chelsea Echo.

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Аргентинець також не помічений на командних фото з літака перед вильотом в Україну.

На рахунку Ігуаїна 3 голи в 9 матчах за Челсі. У Лізі Європи нападник не зіграв жодного матчу, на його позиції виходив Олів'є Жиру.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.