Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифри

Динамо Київ готується прийняти Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Над командою Хацкевича фактично не тяжіє результат, тому можна було б зіграти у гарний футбол.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Челсі на "Футбол 24", стартує вже в четвер, 14-го березня, о 19:55 за київським часом. Попри перемогу 3:0 у домашній грі Мауріціо Саррі привіз у Київ усіх найсильніших гравців, крім Гонсало Ігуаїна, в якого проблеми зі здоров'ям. Навіть офіційний сайт Челсі відзначає, що це свідчить про серйозне і відповідальне ставлення до зустрічі з київським клубом. За декілька годин до старту гри поговоримо про показники атакувальної гри в обох команд. Якщо команди покажуть свій рівень, матч має всі шанси як мінімум не перетворитись у нудну нульову нічию.

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У футболі часто недооцінюють роль гравців, які "просто" беруть участь у гольових або потенційно результативних атаках. Зазвичай згадують лише тих, хто забиває або асистує. Якщо ви дивитесь футбол тільки у відео нарізках, іноді складається ось таке помилкове враження про тих, хто крутий і хто ніякий. Однак гольовий момент має значно складніший механізм, ніж просто пройшов, віддав, замкнув.

Щоб розширити спектр розуміння впливу конкретних гравців на креатив, вираховують кілька цікавих показників. Якщо команда завдає удар, він отримує певне значення очікуваної імовірності забити гол (xG). А ось всі учасники комбінації (якщо вони були) отримують у свій xG Chain показник цього кінцевого удару. % – це частка участі футболіста в xG команди лише за час його перебування на полі.

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Не менш цікавий і показник xG Build Up. Від xG Chain віднімають усі завершальні удари (xG) і паси під удар (хА). На виході отримуємо показник залученості в конструктив на ранніх і проміжних етапах атак. Тут переважно лідирують скромні герої – ті, хто починають і доводять м'яч у фінальну третину, не уникаючи відповідальності за креатив з глибини. Гравці ж лінії нападу часто опиняються на позиціях, коли віддають останній пас чи забивають гол, тому ці дії в білдап xG їм не зараховують.

Інфографіка Михайла Смолового

І тут ми відзначаємо, що в обох матчах з Челсі Динамо залишилось без допомоги двох гравців, які входять у топ-5 найнебезпечніших гравців з початку 2019-го року, якщо рахувати лише офіційні матчі. Фран Соль, який вибув на декілька місяців, встиг стати значущим футболістом у комбінаціях киян. Іспанець входить у топ-3 гравців Динамо за участю в потенційно гольових атаках з 1,99 xG Chain. Коли зимовий новачок перебував на полі, понад половина гострих моментів команди Хацкевича траплялась за його активної участі (51,29%). Інший, на кого кияни не можуть розраховувати, Беньямін Вербіч. Словенець замикає топ-5 найнебезпечніших гравців Динамо за відсотком участі в потенційно гольових епізодах (46,85%). Велика втрата для креативу киян, як не крути.

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Останнім часом багато критики випадало на адресу українських лідерів креативу київського клубу. Однак Микола Шапаренко і Віктор Циганков насправді залишаються на топі. Вони взяли участь в атаках, які оцінили на 4,86 і 4,37 очікуваних голів відповідно – більше за всіх інших. У Шапаренка ще й відсоток найвищий: він брав участь у 56,38% атак, які увінчались ударами з можливістю завершитись голом.

Відзначаємо прогрес Дениса Гармаша, який у своєму першому повноцінному матчі 2019-го проти Арсенал-Київ був ключової фігурою в нападі. Коли цей український півзахисник, котрий ще вимушено виходив на позицію форварда, був на полі, то брав участь у понад половині небезпечних атак (52,54% з показником участі в очікуваних голах – 2,48). Вражає і Віталій Миколенко – єдиний із захисників, який зробив свій внесок у понад 2 потенційні голи, і третій у команді за цим показником (3,24).

Цікаво, що 19-річний лівий оборонець – ключовий саме на вирішальній стадії атак, а якщо віддати його останній паси та удари, то на фоні партнерів буде практично не задіяним на ранніх та проміжних етапах створення моментів. Миколенко "зникає" і у відсотковому, і в кількісному плані xG Build Up, поступаючись колезі з правого флангу Кендзьорі.

Інфографіка Михайла Смолового

Що ж до показнику залученості в гольові моменти на ранній та проміжній стадії атак, то тут за відсотком усіх перевершує Тамаш Кадар (34,6% від усіх моментів у зустрічі проти Арсенал-Київ), який своїми діями на власній половині та центрі поля напрацював на 1,37 очікуваного гола. Причому угорець вибився на вершину лише завдяки одній проведеній ним грі. Лідером за конструктивом з глибини також залишається Шапаренко (доклався до 2,78 xG, не враховуючи своїх асистів та голів). Микола вчиться не лише грати на чистих м'ячах і бути десяткою, а й діяти креативно з глибини.

Вражає участь Артема Шабанова у підготовці гольових моментів. Центральний захисник – третій у Динамо за відсотком (27,14) і другий за кількістю (2,7). Аргумент на користь того, що як мінімум у плані побудови атак він непогано замінив Кадара, в якого були проблеми зі здоров'ям. Дуже пристойно виглядає і показник Франа Соля. Іспанець, діючи на позиції єдиного чистого форварда, четвертий за відсотком залученості в гольові моменти на ранніх стадіях. Непогано виглядають і цифри Віталія Буяльського, який замикає трійку конструкторів атак киян (1,63).

Челсі створює значно більше, ніж конкуренти за топ-4 АПЛ

Мауріціо Саррі нещадно критикують свої ж вболівальники, мовляв його стиль гри нудний і не дає результату. Однак чи все так зле в перший сезон італійського наставника? Насправді Челсі перевершує за кількістю створених моментів навіть 3 команди, які стоять вище в турнірній таблиці. Екс-тренеру Наполі закидають зміну позиції Н'Голо Канте на більш атакувальну, а також ігнорування молодого таланта Каллума Хадсона-Одоя, який опинився під трансферним прицілом Баварії. Челсі йде 6-м в АПЛ, але 3-очкове відставання від четвертого в таблиці Арсенала можна відіграти за один пропущений "синіми" матч.

Інфорграфіка The Sun

Крім того, якщо поглянемо на те, як Челсі грає в нападі, то за кількістю небезпечних атак команда Саррі переважає усіх конкурентів у боротьбі за топ-4 і потрапляння в Лігу чемпіонів. Челсі створив 370 моментів, що на 72 більше, ніж у Манчестер Юнайтед, і також відчутно краще за Тоттенхем (296) та Арсенал (287). Проблема не в креативі чи тактиці під назвою "Саррібол". Лондонці страждають через слабку реалізацію. За очікуваними голами в поточному сезоні команда Саррі мала б посідати 3-є місце в АПЛ, а рік тому програвала усім у топ-6. Проблеми на завершальній стадії "відняли" у неї 7 очок, тоді як усі конкуренти вийшли у плюс.

Челсі навіть у першому матчі з Динамо міг забивати більше і значно раніше, відзначали англійські ЗМІ. "Сині" серйозно поступаються усім конкурентам в АПЛ за голами (50 у 29-и матчах). В МЮ і Тоттенхема 58 і 57 забитих м'ячів відповідно. Арсенал наколотив ще більше – 63. Однак порівняно з минулим сезоном певний прогрес є. Челсі у сезоні 2017/18 створив 440 шансів забити і відзначився лише 59 разів, провівши на 9 матчів більше.