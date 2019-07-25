Динамо – Брюгге: змінився час початку матчу кваліфікації Ліги чемпіонів – відома причина

Час початку поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге змінено.

Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться 13 серпня на НСК Олімпійський в Києві, час початку поєдинку перенесено з 19:30 на 20:30. Зміни були внесені на прохання бельгійського клубу, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, що перша гра цього протистояння відбудеться у Брюгге, на стадіоні імені Яна Брейделя, 6 серпня, і розпочнеться о 21:30.

Зауважимо, що новий сезон Динамо розпочне матчем проти Шахтаря за Суперкубок України, який відбудеться 28 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок поєдинку запланований на 21:00.

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