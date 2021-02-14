Один з лідерів Брюгге Ханс Ванакен впевнений, що "біло-сині" не зможуть зупинити його команду на шляху до поставленої цілі.

"У планах Брюгге повторити приклад Аякса, який дійшов до фіналу Ліги Європи і півфіналу Ліги чемпіонів", – цитує Ванакена видання Footnews.be.

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До слова, Ханс виступає за Брюгге з липня 2015 року. У поточному сезоні він провів за Брюгге 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, уже найближчого четверга, 18 лютого, кияни в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи на власному полі зустрінуться з бельгійцями. Матч-відповідь за тиждень, 25 лютого.

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