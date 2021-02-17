Початок матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге можуть перенести на інший час.

Делегат УЄФА висунув пропозицію розпочати матч Динамо – Брюгге о 18:00, а не о 19:55, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Причиною такого варіанту стала морозна погода у Києві. Офіційно рішення про зміну часу проведення зустрічі ще не прийняли.

Нагадаємо, що за рекомендаціями УЄФА, матчі мають проходити за температури не нижчої -15, або обидві команди мають дати згоду на проведення зустрічі, якщо температура опустилась нижче.

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