Динамо – Брюгге: УЄФА запропонував перенести час початку матчу
13:11 - Читать на русском
Початок матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге можуть перенести на інший час.
Делегат УЄФА висунув пропозицію розпочати матч Динамо – Брюгге о 18:00, а не о 19:55, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.
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Причиною такого варіанту стала морозна погода у Києві. Офіційно рішення про зміну часу проведення зустрічі ще не прийняли.
Нагадаємо, що за рекомендаціями УЄФА, матчі мають проходити за температури не нижчої -15, або обидві команди мають дати згоду на проведення зустрічі, якщо температура опустилась нижче.
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