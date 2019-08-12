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Динамо – Брюгге: УЄФА закрив частину секторів на Олімпійському через поведінку вболівальників

21:26 647 Читать на русском
Динамо – Брюгге: УЄФА закрив частину секторів на Олімпійському через поведінку вболівальників
Динамо – Брюгге

Динамо отримало покарання від УЄФА за поведінку вболівальників у матчі 1/16 Ліги Європи 2018/19 проти Олімпіакоса.

 

Під час матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге сектори 41-62 НСК Олімпійського будуть закриті для вболівальників.

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УЄФА наклав бан на зазначені сектори через поведінку вболівальників киян під час домашнього матчу проти Олімпіакосу в 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До слова, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться завтра, 13 серпня. Початок поєдинку запланований на 20:30.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Брюгге НСК Олімпійський Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів УЄФА
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