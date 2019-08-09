Динамо – Брюгге: став відомий райдер бельгійців перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів

Брюгге зробив запит на необхідні речі та продукти перед матчем-відповіддю 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Брюгге прибуде до Києва на матч-відповідь 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо у понеділок, 12 серпня, о 14:00, повідомляє Sport Arena. Команда зупиниться у готелі Hyatt.

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Бельгійці зробили запит на 20 офіційних м'ячів, 50 пакетиків чаю та стільки ж стіків розчинної кави. Окрім цього, у райдер увійшли 60 кілограмів льоду в кубиках.

У планах команди вечірнє тренування на НСК Олімпійський та передматчева прес-конференція.

Матч Динамо – Брюгге відбудеться 13 серпня о 20:30.

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