Динамо – Брюгге: Шевчук назвав фаворита поєдинку

Екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від поєдинку третього раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге.

"Брюгге, напевно, буде від оборони грати. Тому, у Динамо буде більше позиційних атак. Хоча, на виїзді був відкритий футбол. Дві команди вийшли на поле з завданням атакувати, і ніхто не оборонявся. М'яч в середині поля не затримувався. Виграв той, хто допустив менше помилок.

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Для мене фаворит в цій грі – Динамо. Я вважаю, що у них хороша команда, великий вибір гравців. Знову ж таки, тільки щоб не говорили, що не встигли відновитися. Є Вербіч, може, буде Бєсєдін грати. У матчі з Шахтарем себе добре проявив Родрігес.

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Так і з Брюгге він себе добре показав і сподобався публіці. У деяких моментах він дуже добре грав на публіку, щоб її завоювати. Я відчув, що саме київським уболівальникам він сподобався, і вони його вже прийняли", – передає слова Шевчука ТК "Футбол 1/2".