"Рахунок по грі. Дуже багато в цьому поєдинку було боротьби, тому що поле таке... Також дуже багато було помилок в передачах і прийомі м'яча. Крім того, на жаль, у Динамо я не побачив належного азарту. Обидві команди були занадто обережні, у їхніх діях було багато браку, але захищатися, безумовно, при такій погоді легше.

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Мені не сподобалося, як діяв Де Пена. Незрозуміло, якої позиції він дотримувався. Крім того, уругваєць був абсолютно не агресивний – на такому рівні так грати не можна. Від Циганкова я чекав більшого... У Бєсєдіна не було моментів, і в цілому він провів не найкращий свій матч. Артем, звичайно, багато рухався, але для нього потрібні передачі партнерів з флангів, чого майже не було", – цитує Сабо Footboom.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

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