Схоже, проведення першого поєдинку плей-офф Ліги Європи між Динамо та Брюгге під питанням.

Перший матч між українською та бельгійською командами, який запланований на 18 лютого у Києві, може не відбутись через сильні морози, повідомляє Voetbal24 з посиланням на Het Nieuwsblad.

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На момент старту поєдинку очікується понад 10 градусів нижче нуля. За інформацією джерела, якщо температура повітря нижча, ніж 15 градусів морозу, згідно з правилами УЄФА, один із колективів може відмовитись від участі у матчі. ЗМІ зазначає, що Брюгге не виключає такий сценарій розвитку подій, але вважає його малоймовірним.

Цікаво, що напередодні виїзну гру команди Едуарда Соболя скасували. Причиною стала негода, через яку поле назвали непридатним для проведення запланованої зустрічі.

Зауважимо, матч-відповідь за участі Брюгге та Динамо має відбутись 25 лютого у Бельгії.

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