Кияни не змогли обіграти знекровлений Брюгге на НСК Олімпійський. На гол Віталія Буяльського у другому таймі гості вже за кілька хвилин відповіли влучним ударом Мехеле. 1:1 – доля путівки в 1/8 фіналу вирішиться 25 лютого в Бельгії.

"Поле було прекрасне, дякую тим, хто доглядав за ним. Поле для всіх однакове. Погода не сприяла підвищенню та пониженню темпу гри. Вони теж тренувалися в холоді, як і ми. Всі були готові до таких умов. Хочу нагадати, що ми грали проти лідера чемпіонату Бельгії. Це дуже солідна та дуже сильна команда.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

0:0 було б краще для нас, ніж 1:1. Головне завдання в єврокубках – не пропустити вдома. На жаль, помилилися на стандарті. Не дограли, не допрацювали. В нас є тиждень на підготовку. Відчувається, що Брюгге в кращих кондиціях, на ходу, бо вони провели 6-7 матчів після паузи, а ми – лише один.

Я сказав гравцям, що суперник буде пресингувати, а ми маємо відігравати їх короткими передачами, шукати простір за спинами, проходити пресинг. Але не все вдавалося. Відсутність матчів зіграла свою роль, можливо, відсутність сміливості.

Переборщили з дальніми передачами. І воротар, і польові футболісти. А Брюгге добре грає проти дальніх передач і на підбираннях. Ми часто втрачали м’яч в середині поля, повільно розігрували атаки. Деякі зони мали б значно швидше проходити передачами або на дриблінгу, але бракувало темпу. Знову ж таки, далося взнаки, що суперник краще готовий.

Я в перерві просив гравців зіграти агресивніше, краще комбінувати перед їхньою лінією захисту. Більше відкривань між лініями, більше вривань за спини. Потрібно було отримати м’яч перед захисниками Брюгге та розіграти там комбінацію. Як це було в моменті з голом Буяльського.

Але ми часто звалювалися на дальні передачі, з якими Брюгге впорався без проблем. Ми зараз працюємо переважно над грою в обороні, над атакою зараз немає часу працювати. Ще й складні погодні умови заважають", – розповів Луческу.

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