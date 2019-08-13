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Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Філіппа Клемана

13 серпня 23:42 211 Читать на русском
Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Філіппа Клемана
Філіпп Клеман / Фото ФК Динамо

Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман поділився враженнями від перемоги над Динамо за сумою двох матчів (4:3) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Почали ми не дуже добре, і сценарієм матчу я не зовсім задоволений. Ми забили наприкінці першого тайму, потім пропустили в другому. Трішки пограли в більшості, але далі отримали червону картку, якої, я вважаю, не мало бути.

Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Мені сподобалося, що нам вдавалося контролювати м’яч. Форварди зіграли добре. Найважливіше – у нас на полі була команда. Надзвичайно задоволений, що ми пройшли в наступний раунд. Щойно ми отримали привітання від президента Динамо. Думаю, заслужили вихід у плей-офф кваліфікації.

Я працюю з цією командою не дуже давно, але футбол, який ми показали проти Динамо, сподобався. А результат – сподобався ще більше.

Соболь? У нього був важкий період. Він лише вчора почав тренуватися, тому, я вважаю, що його гру можна оцінити позитивно. Це молодий виконавець, у нього ще все попереду", – сказав Клеман на прес-конференції.

В останньому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Брюгге зустрінеться з австрійським ЛАСКом.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

Джерело: Футбол 24
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Динамо – Брюгге: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів
13 серпня
14370
Теги
Ліга чемпіонів Брюгге Брюгге Едуард Соболь Едуард Соболь Динамо Динамо Динамо - Брюгге Філліпп Клемент Філліпп Клемент
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