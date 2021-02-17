Тренер молодіжної команди Брюгге Рік Де Міл, який керуватиме основою в матчі проти Динамо через коронавірус у головного коуча, поділився очікуваннями від поєдинку Ліги Європи.

"Я перебуваю в постійному контакті з головним тренером. Ми приділили багато уваги теорії, передивилися кілька матчів Динамо, належно підготувалися. Сподіваюся, здобудемо завтра позитивний результат.

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Всі, хто приїхав у Київ, готовий грати за Брюгге. У нас попереду ще одне тренування, після якого визначимо стартовий склад. Але всі футболісти готові до гри.

Наскільки мені відомо, прогулянки Києвом зараз обмежені. Тому ми нікуди не будемо виходити з готелю. Сконцентруємося на підготовці до матчу", – сказав Де Міл на передматчевій прес-конференції.

Зауважимо, зустріч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге розпочнеться 18 лютого о 17:00 на НСК Олімпійський. Матч-відповідь у Бельгії пройде 25 числа.

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