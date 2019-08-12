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Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

17:51 713 Читать на русском
Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що гра з Шахтарем не має впливати на настрій команди на матч проти Брюгге.

 

"Форварди? У нас є вибір. До гри готується Бєсєдін, Фран Соль, Жерсон Родрігес. Тому почнемо ми в два форварди чи з відтягнутим форвардом... Так, нам треба буде забивати. Але нам треба буде думати і про надійність в обороні, концентрацію. Тактична схема – це все відносно, міняються позиції. Той же Жерсон може зіграти на вістрі, варіанти у нас є.

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Психологічний стан? Ми вже після гри з Шахтарем переключилися на Брюгге. Це зовсім різні турніри та різні стратегії. Чемпіонат триває, а завтра у нас вже кубкова гра. Психологічно команда не пригнічена. Тому треба все відкинути на футбольному полі, що було два дні тому, і сконцентруватися лише на завтрашньому матчі.

Графік важкий, але треба демонструвати характер та силу волі. Без цього у таких матчах досягнути результату буде важко. Фізично всі гравці готові. Є пошкодження у Попова, яке він отримав за дубль, та у Міккела Дуелунда. Всі інші готуються.

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Караваєв? Пенальті у матчі з Брюгге – це гра, всі можуть так помилитися. ЗМІ починають одразу вигадувати, що він не грав з Шахтарем через це. Є певна стратегія, і Саша готується до завтрашньої гри", – сказав Хацкевич на прес-конференції у понеділок.

Джерело: Футбол 24
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