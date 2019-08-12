Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича – онлайн-трансляція

Наставник Динамо Олександр Хацкевич проведе передматчеву прес-конференцію напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Брюгге. Дивіться пряму трансляцію на "Футбол 24".
Пряма трансляція прес-конференції Олександра Хацкевича пройде у конференц-залі бази ФК Динамо. Початок – о 16:45. Разом з тренером прийде і один з футболістів Динамо.
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Пряму відеотрансляцію прес-конференцію Олександра Хацкевича можна переглянути у клубному Youtube-каналі Динамо, а також на "Футбол 24".
Нагадаємо, в першому поєдинку Динамо поступилось Брюгге з рахунком 0:1. Єдиний гол кияни пропустили з пенальті у першому таймі.
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