"Чи можна сказати, що Динамо матиме дещо розв'язані руки через проблеми Брюгге? Майже всі команди пройшли через подібні моменти. Вибували гравці, вибували тренери, але кожен клуб має у своєму складі багато гравців, щоб їх замінити. Це нічого не змінює у вазі цієї двоматчевої дуелі.

Динамо – Брюгге: УЄФА ухвалив рішення про перенесення часу початку гри

Що стосується тактики, то Брюгге – це дуже атакувальна команда з великим досвідом. Гравці давно виступають разом. Фінансове підкріплення у них теж на хорошому рівні, вони щороку покращують команду, підбираючи гравців під свій атакувальний стиль.

Лопата перед матчем з Олімпіком? Це було моє спонтанне рішення, я хотів допомогти, бо побачив, що частина поля неприбрана.

Зустрічаються команди – лідери своїх чемпіонів. Таких пар, по-моєму, більше немає в Лізі Європи. Мені здається, що це рівні суперники. Що може стати визначальним? Для нас важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, знаючи, що суперник грає в агресивний і атакувальний футбол. Важливо швидко виходити з-під пресингу і використовувати вільні зони в обороні суперника.

Ілля Забарний готується у загальній групі, але хто гратиме – я вирішу завтра. Який матч проти Брюгге мені запам'ятався найбільше? Напевне, перші поєдинки, коли Шахтар виходив в ЛЧ. 2:2 на виїзді і 4:1 вдома. Напевно, саме ці.

Які перспективи Динамо в Лізі Європи? Все залежить від цих двох матчів. Ми добре підготувалися на зборах і зіграли матч у чемпіонаті, який додав мені оптимізму. Суперник зіграв багато ігор, у цьому плані вони більш підготовлені. Але все вирішиться на полі", – розповів Мірча Луческу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Брюгге стартує 18 лютого о 17:00 на НСК Олімпійський. Поєдинок у Бельгії пройде 25 числа.

Динамо проти Брюгге: старі кошмари на шляху Луческу, або Як здолати гібрид Ювентуса та Аталанти