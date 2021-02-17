Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу – унікальність дуелі, кадрова ситуація і перспективи в ЛЄ
Наставник "біло-синіх" поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.
"Чи можна сказати, що Динамо матиме дещо розв'язані руки через проблеми Брюгге? Майже всі команди пройшли через подібні моменти. Вибували гравці, вибували тренери, але кожен клуб має у своєму складі багато гравців, щоб їх замінити. Це нічого не змінює у вазі цієї двоматчевої дуелі.
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Що стосується тактики, то Брюгге – це дуже атакувальна команда з великим досвідом. Гравці давно виступають разом. Фінансове підкріплення у них теж на хорошому рівні, вони щороку покращують команду, підбираючи гравців під свій атакувальний стиль.
Лопата перед матчем з Олімпіком? Це було моє спонтанне рішення, я хотів допомогти, бо побачив, що частина поля неприбрана.
Зустрічаються команди – лідери своїх чемпіонів. Таких пар, по-моєму, більше немає в Лізі Європи. Мені здається, що це рівні суперники. Що може стати визначальним? Для нас важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, знаючи, що суперник грає в агресивний і атакувальний футбол. Важливо швидко виходити з-під пресингу і використовувати вільні зони в обороні суперника.
Ілля Забарний готується у загальній групі, але хто гратиме – я вирішу завтра. Який матч проти Брюгге мені запам'ятався найбільше? Напевне, перші поєдинки, коли Шахтар виходив в ЛЧ. 2:2 на виїзді і 4:1 вдома. Напевно, саме ці.
Які перспективи Динамо в Лізі Європи? Все залежить від цих двох матчів. Ми добре підготувалися на зборах і зіграли матч у чемпіонаті, який додав мені оптимізму. Суперник зіграв багато ігор, у цьому плані вони більш підготовлені. Але все вирішиться на полі", – розповів Мірча Луческу.
Нагадаємо, матч Динамо Київ – Брюгге стартує 18 лютого о 17:00 на НСК Олімпійський. Поєдинок у Бельгії пройде 25 числа.
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