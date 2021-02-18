"Перш за все хочу підкреслити, що проводити будь-які паралелі з нашим попереднім протистоянням півторарічної давності не має ніякого сенсу. Так, ми тоді в завзятій боротьбі пройшли киян, але це все, як то кажуть, справи давно минулих днів, а сьогодні реалії зовсім інші.

"Брюгге приїде у Київ, щоб відбитися": Циганик спрогнозував переможця першого матчу Ліги Європи

Це буде матч абсолютно інших команд. Протягом останніх восьми років керівництво Брюгге повільно, але впевнено йшло до створення бельгійського суперклубу і, схоже, зараз ця робота починає приносити свої плоди. Візьміть будь-яку сферу діяльності клубу і ви переконаєтеся – це вже практично європейський топ-рівень. Тому я не дивуюсь, коли в пресі нас все частіше починають називати бельгійською Баварією. Багато що змінилося і у киян. Динамо, як і раніше, належить до розряду тих суперників, у грі з якими не можна давати ані найменшої слабини. Інакше навіть на найменший успіх у Києві розраховувати не варто.

Чи під силу нам це? Безумовно, навіть при екстремальних погодних умовах. Подивимося, чим нас зможуть здивувати господарі. У них зараз підібрався досить непоганий склад. Багато молодих талановитих хлопців, але часом у них проявляється відсутність досвіду, зіграності, автоматизму. Напевно, тому бувають прогалини у грі практично всіх ліній", – цитує Міньйоле видання Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 18 лютого, Брюгге у Києві проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи