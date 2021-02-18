Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге буде проведений не за порожніх трибун.

УЄФА дозволив вболівальникам відвідати матч Динамо – Брюгге, а онлайн-продаж квитків розпочалася об 11:15, повідомляє офіційний сайт Динамо Київ.

Динамо – Брюгге: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Зазначається, що у доступі буде 10 тисяч квитків, а доступними будуть лише сектори нижніх ярусів з причин безпеки. Поєдинок Ліги Європи відбудеться на НСК Олімпійський, який вміщує 70 050 глядачів.

Продаж квитків здійснюється виключно в онлайн режимі на сайтах – Esport.in.ua і karabas.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 18 лютого, Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме знекровлений COVID-19 Брюгге. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу – унікальність дуелі, кадрова ситуація і перспективи в ЛЄ