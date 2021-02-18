"Завдання на матч було не пропустити, на жаль, не змогли його виконати. Суперник добре підготувався. Вважаю, що гра була рівною.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Пропустили після помилки. Брюгге не створив багато моментів, ми невдало зіграли при подачі з кутового. Невдало зіграв голкіпер, я просив Бущана забирати такі подачі. Ми пропускали схожий м'яч під час контрольного матчу на зборах", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 1.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу