"Присутність вболівальників допомогла. Коли ми їх побачили, то був приємний спалах емоцій. Ми розуміємо, що в такий мороз люди прийшли, плюс тільки вранці квитки надійшли в продаж. Спасибі вболівальникам.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Втратили перемогу, але ж забили шикарний м'яч. Може, десь впевненості не вистачило, тому що тільки другий матч у році. Думаю, до повторної гри буде краще. Вважаю, що нам під силу пройти Брюгге. Ми це побачили на полі, але на наступний поєдинок потрібно налаштуватися і зробити свою роботу. Упевнений, все вийде.

Якщо дивитися з точки зору двох матчів, то це більше негативний результат. На виїзді потрібно забивати, і це надає більше стимулів", – сказав Караваєв для офіційного сайту киян.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу