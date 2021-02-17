"Втрата Ханса Ванакена дратує, але в нас є достатньо якісних гравців, які можуть замінити тих, хто випав зі складу. Ніякої особливої підготовки до київського холоду немає. Готуємося, як до звичайного матчу. Знаю, що тут холодно, але виправданням негативному результату це не може стати.

Динамо отримає підтримку вже проти Брюгге – український уряд дозволив уболівальникам відвідувати футбольні матчі

Я зайнятий собою, вихованням молоді займається тренерський штаб. У нас кваліфіковані фахівці, які знають, як працювати з молодими виконавцями. Я не заходив далеко в єврокубках, але планую це зробити з Брюгге. Дуже якісна команда, дуже хороші тренери. Ми маємо все необхідне, щоб дійти далеко в цій Лізі Європи.

Ми засмучені, що попередній наш матч перенесли, адже ми в хорошій формі. З іншого боку, команда отримала додатковий час на підготовку до Динамо", – сказав Дост на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вже 18 лютого Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках 1/16 фіналу, стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 17:00.

Динамо проти Брюгге: старі кошмари на шляху Луческу, або Як здолати гібрид Ювентуса та Аталанти